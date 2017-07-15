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Ünlü yazarın kadınlarla dalga geçtiği mektup rekor fiyata satıldı!

ÜNLÜ YAZARIN KADINLARLA DALGA GEÇTİĞİ MEKTUP REKOR FİYATA SATILDI!

Yüzyılın en büyük yazarlarından birisi olan Jane Austen'in, 1812'de kaleme aldığı ve dönemin kadınlarını aşağıladığı mektup rekor fiyata alıcı buldu.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : Ünlü Yazarın Kadınlarla Dalga Geçtiği Mektup Rekor Fiyata Satıldı!(8/10)4

Yüzyılın en büyük yazarlarından birisi olan Jane Austen'in, yeğeni Anna Lefroy'a 1812'de yazdığı mektubu, İngiltere'deki "Sotheby's London"da sunulan satışta 750 bin TL'ye satıldı.

DÖNEMİN KADINLARIYLA DALGA GEÇMİŞ

"Gurur ve Önyargı", "Northanger Manastırı" ve "Emma" eserleriyle bilinen Austen'in, dönemin kadınlarıyla dalga geçtiği mektup tam 162 bin 500 pounda, yani yaklaşık 750 bin liraya satıldı.

"KADINLARIN YAZDIĞI DUYGUSAL KONULARI AŞAĞILAMAYA BAYILIRDI"

The Guardian'a konuşan Cambridge Üniveristesi Yayınları Editörü Janet Todd, "Austen, diğer kadın yazarların yazdıkları duygusal ve gotik konuları aşağılamaya bayılırdı" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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