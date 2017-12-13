ÜNLÜ YATIRIMCI, BİTCOİN'İN 20 YIL İÇİNDE 1 MİLYON DOLARA ULAŞACAĞINI ÖNGÖRDÜ
Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcılarından Chamath Palihapitiya, Bitcoin'in önümüzdeki 20 yıllık süreçte 1 milyon dolar seviyesine ulaşacağı öngörüsünde bulundu.
CNBC'de katıldığı bir programda konuşan Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcılarından Chamath Palihapitiya, Bitcoin'in önümüzdeki 3 ila 4 yıllk süre içinde 100 bin dolara ulaşacağını ve 20 yıllık süre içinde de 1 milyon dolara ulaşacağını öngördü.
BITCOIN HENÜZ 100 DOLARKEN SATIN ALDI
Yıllar önce ilk Bitcoin alımını ortalama 100 dolar civarından yapan Chamath Palihapitiya, kripto para biriminin yükseliş konusunda önünde halen uzun bir yol olduğuna inanıyor. Yatırımcı, kendisinin ve Silikon Vadisi'ndeki diğer iki arkadaşının 2013 yılında dolaşımda bulunan Bitcoin'in yüzde 5'ine karşılık gelecek oranda alım yaptığını ve bu alımda bir bitcoinin kendilerine maliyetinin 100 dolar civarında olduğunu ve bunların bir kısmını yaşanan yükseliş sırsında sattığını belirtti.
"MERKEZ BANKALARI SONSUZA KADAR PARA BASAMAZ"
Palihapitiya yatırımcıların halen sahip oldukları varlıkların yüzde 1'i oranında bir parayı kripto para birimine yatırabileceğine inanıyor ve; "Bu artık bir güven oyunu. Bu gerçek bir varlık değil. Bu fantastik temel bir yatırım koruma aracı haline geldi. Otokratik rejimlere karşı bir koruma aracı ve bildiğimiz bankacılık alt yapısı bu konuda çok da yardımcı olmuyor. Merkez bankalarının sonsuza kadar para basmasını sağlayamazsınız." ifdelerini kullanıyor.
Palihapitiya Social Capital'in kurucu ortağı ve CEO'su olarak görev yapıyor. Kendisi daha önce, Facebook'un üst düzey yönetici ekibi arasında yer alıyordu. Şirketinin yönettiği varlıkların tutarı 2.6 milyar Dolar seviyesinde bulunuyor. (Borsagundem)
Kaynak: haberinburada
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