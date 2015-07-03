

Uluslararası finans piyasalarındaki isabetli kriz tahminleri nedeniyle 'Dr. Kıyamet' olarak tanınan yatırım uzmanı Marc Faber, Yunanistan'daki krizden büyük oranda batılı finans kuruluşlarının sorumlu olduğunu, ülkenin borçlarının gizlenerek Euro Bölgesi'ne alındığını öne sürdü.







Yunanistan krizine ilişkin konuşan Faber, Yunanistan'ın IMF'ye olan borç ödemesini gerçekleştirememesine ilişkin, “IMF ne yapabilir ki? Bundan 150 yıl önce borcunu ödemeyen ülkeye ordunuzu gönderir paranızı alırdınız. Artık bunlar olmaz. Eğer birine borç verirseniz size faizini ödeyecektir. Ama borcu veren olarak siz de aldığınız riskin bedelini ödersiniz” dedi.







Batılı finans kuruluşlarının Yunanistan'ın durumun uzun süre görmezden geldiğinin altını çizen Faber, “Avrupa Merkez Bankası dahil olmak üzere Avrupalı finans kuruluşları Yunanistan'a bu kadar borç vererek tedbirsiz davrandılar. İkinci konuysa Yunanistan Euro Bölgesi'ne katıldığında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Goldman Sachs'taydı. Onun sorumluluğunda Yunanistan'ın borçları gizlensin ve Euro Bölgesi'ne alınsın diye birtakım takas düzenlemeleri yapıldı. Bu bir gerçek. Tüm bunlardan sonra şimdi Draghi Yunanistan'a borç veriyor. Çipras'ın Marksist - sosyalist görüşlerini desteklemiyorum ama eşit şekilde batılı finans kuruluşlarına da karşıyım” şeklinde konuştu.