ÜNLÜ YAPI MARKETLERİ ZİNCİRİNE FETÖ'DEN KAYYUM ATANDI
Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürtülen soruşturmalar kapsamında önceki gün ilginç bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre örgüt ile irtibatları bulunduğu ve finans sağladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen Banio Yapı Marketleri'nin yöneticileri olan Osman, Abdulkadir, Durmuş ve Ahmet Kaya hakkında gözaltı kararı verildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin örgüte finans sağladıklarına ilişkin MASAK raporu bulunduğu iddia edildi. Emniyette sorguya alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin tamamlanması ardından savcılığa çıkarılacak.
KAYYUM ATANDI
Diğer taraftan Banio Yapı Marketleri'ne savcılığın talebi üzerine hakimlik kararı ile el konuldu. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı. TMSF hakimlik kararı ardından şirket yönetimini devraldı.
Kaynak: haberinburada
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