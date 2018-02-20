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Ünlü uzmandan gençlere Afrin uyarısı: Sosyal medyaya dikkat!

ÜNLÜ UZMANDAN GENÇLERE AFRİN UYARISI: SOSYAL MEDYAYA DİKKAT!

Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar, Afrin Harekatı'nın harp literatürüne geçtiğini söyleyip bu başarıya karşı sosyal medyada başlatılan kara propagandaya karşı uyarıda bulundu.

Tarih : 20 Şubat 2018, 00:00
Puan Ver : Ünlü Uzmandan Gençlere Afrin Uyarısı: Sosyal Medyaya Dikkat!(9/10)5

Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "1641 teröristi imha etmişiz, bu çok büyük bir başarı. Harp literatürüne girecek bir başarı var ortada." dedi.

"2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI EN GÜÇLÜ TAHKİMATLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kafkas Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi'nce Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Ulusal Güvenliği ve Ulusal Çıkarı Perspektifinden Zeytin Dalı Harekatı" konulu panele katılan Ağar, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de ikinci dünya savaşından sonra en güçlü tahkimatla karşı karşıya kalındığını bildirdi.

Mehmetçik'in, Zeytin Dalı Harekatı'nda çok sayıda terör örgütüyle mücadele etiğini vurgulayan Ağar, "Karşımızda 9-11 bin terörist ifade edilmişti sonradan bin ile 1500, Fırat'ın doğusundaki alanlardan dağ kadrosundaki teröristleri getirdikleri belirtilmişti. Bu çok büyük bir yük, 12 bin 500 teröristle mücadele edilmesi çok zor olan bir fotoğraf. PKK'nın elinde şu anda ABD ve Rusya tarafından verilmiş, kendisinin satın almış olduğu konvansiyonel ve sofistik silah sistemleri var." diye konuştu.

SOSYAL MEDYA UYARISINDA BULUNDU

Ağar, sosyal medyada orduyu kötülemek isteyenlere itibar edilmemesini isteyerek, şunları kaydetti:

372 tane meskun mahal var, yani 7 tanesi nahiye en büyüğü Afrin olmak üzere 365 tane köy ve köy halkı yerleşim yeri vardı. Bunların şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri yüzde 15'ini ele geçirmiş durumda. 2 bin 750-3 bin kilometrekarelik bir alanda bunun 300-320 kilometresini ele geçirmiş durumdayız. Ama bunun en önemli tarafı hakim arazi kesimlerin olması çok önem taşıyor. Dağlık alanların ele geçirilmiş olması harekatın istikrarı ve geleceği açısından büyük değer taşıyor.

"HARP LİTERATÜRÜNE GİRECEK BİR BAŞARI VAR"

Şu ana kadar imha edilen terörist sayısı 1641 teröriste ulaştı, bu da terörist yükünün yüzde 15'i demektir. 32 şehidimiz var keşke hiç olmasa. Bunun karşılığında 1641 teröristi imha etmişiz, bu çok büyük bir başarı. Harp literatürüne girecek bir başarı var ortada. Dikkat edin özellikle Batı medyasından olumsuz ya da orduyu kötüleyen, harekatı kötüleyenlere itibar etmeyin. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri çok anlı ve şanlı kendi milletine, ruhuna, tarihine, vatanına ve Mehmetçik ismine uyan başarıyı şu ana kadar ortaya koymuş durumda, bundan sonra da başaracağından şüpheniz olmasın.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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