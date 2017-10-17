ÜNLÜ TÜRKÜCÜ FARUK TUNCEL'İN DÜNYAEVİNE GİREN KIZINA, KİLO KİLO ALTIN TAKILDI
Ünlü türkücü Faruk Tuncel'in kızı Berivan Tuncel dünyaevine girdi. Hakan Altun, Serkan Kaya, İzzet Altınmeşe gibi isimlerin katıldığı düğünde, geline kilo kilo altın takıldı.
Ses sanatçısı Faruk Tuncel'in kızı Berivan Tuncel, önceki gece Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen düğün töreniyle Halil Ademhan'la evlendi. Düğüne İzzet Yıldızhan, Hakan Altun, Songül Karlı, Murat Kurşun ve Elif Karlı gibi ünlü isimler katılırken geline kilo kilo altın taktılar.
HAKAN ALTUN, GELİNİN AYAKKABISININ ALTINA ADINI YAZDIRDI
Serkan Kaya'nın sahneye çıktığı düğünde Faruk Tuncel de kızı için türküler seslendirdi. Serkan Kaya, gecenin sonunda davetliler arasındaki sanatçıları sahneye davet etti, onlara türkü söyletti. Hakan Altuğ, "Artık evlenmek istiyorum" diyerek gelinin ayakkabısının altına adını yazdırdı.
TAKILARI TAŞIMAKTA ZORLANDI
Berivan Tuncel'e takılan hediyeler dikkatlerden kaçmadı. Tuncel, takılan takılardan ayakta durmakta güçlük çekti.
Kaynak: haberinburada
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