Merkez Bankası Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı
Şehidin 7.5 Aylık Hamile Eşi, Paylaşımıyla Yürekleri Dağladı
R. Madrid'li Oscar Rodriguez, Attığı Falsolu Golüyle Herkesi Şaşkına Çevirdi
İbb'den Vatandaşlara Yağış Uyarısı: Sel Ve Su Baskınlarına Dikkat!
Türklerin Popüler Tatil Mekanı Susuzlukla Boğuşuyor! Vatandaş İsyanda
Ünlü Turizm Merkezinin Plajında İsyan Ettiren Görüntü!
Alman Basını, Emre'nin Yeni Adresini Duyurdu
Beştepe'den Müslüman Liderlerin Mescid'i Aksa Çağrısına Destek
24 Yıl Önce 3 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Edip Öldüren Cani İdam Edildi!
Çocuğu Ezip Geçen Motorlu Kadının Vicdansızlığı Dudak Uçuklattı
Sicil Affı Başvurularında Bugün Son Gün
Yıldırım Demirören'den Fatih Terim'e: Yerinize Kimi Getirelim Hocam
Kktc, Maraş'ı Tek Taraflı Yerleşime Açacak
Ak Partili Vekillerden Basın Locasına Çıkan Chp'li Vekillere Atla Atla Tezarühatı!
Pakistan'da 16 Yaşındaki Genç Kıza İntikam Tecavüzü Emri Verenlere Gözaltı
Yabancı Perakende Markaları Rekabet Edemediği İçin Türkiye'den Çıkıyor
Galatasaraylı Yönetici: Bugün Lucescu İle Görüşeceğiz
Son Dakika! İran Askeri Sınırda Türk Vatandaşını Vurdu
Kudüslü Alimler'den Mescid-İ Aksa'ya Girme Çağrısı
Adanaspor'un Genç Futbolcusu, Sulama Kanalında Akıntıya Kapılarak Öldü

Ünlü turizm merkezinin plajında isyan ettiren görüntü!

ÜNLÜ TURİZM MERKEZİNİN PLAJINDA İSYAN ETTİREN GÖRÜNTÜ!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Çamiçi Halk Plajı 2012 yılından bu yana kaderine terk edildi. Yıllar önce yapılan iskelenin hurda demirleri, denize girenler için tehlike saçıyor.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : Ünlü Turizm Merkezinin Plajında İsyan Ettiren Görüntü!(6/10)2

Turizm Bakanlığı tarafından Manavgat Belediyesine tahsisi yapılan, 1987 yılında Manavgat Belediyesi tarafından Dev-Yap Tur. Tic. A.Ş'ye 20 yıllığına kiraya verilen 20 dönüme yakın halk plajı, kira süresinin uzatılmaması nedeniyle adeta harabeye döndü.



FUHUŞ YAPANLARIN UĞRAK YERİ HALİNE GELDİ



4 yılı aşkın süredir tuvalet ve duşlarının sökülmesi nedeniyle denize giren az sayıda vatandaşın hiçbir ihtiyacını karşılayamadığı plajın, geceleri alkol ve uyuşturucu kullanan, fuhuş yapan kişilerin uğrak yeri haline geldiği iddia edildi.

İSKELE DEMİRLERİ TEHLİKE TAŞIYOR



Manavgat'ın en güzel plajlarından bir tanesi olan, çevresinde çok sayıda 5 yıldızlı tesis bulunan Çamiçi'nde yıllar önce yapılan iskelenin hurda demirlerinin sökülmemiş olması da denize girenler için tehlike oluşturuyor.VATANDAŞTAN YETKİLİLERE ÇAĞRI



Çamiçi Halk Plajının yeniden düzenlenerek Manavgat halkının kullanımına açılması gerektiğini belirten vatandaşlar "Manavgat halkının denize girebileceği ender yerlerden olan Çamiçi Halk Plajı en kısa zamanda gerekli düzenlemeler yapılarak, duş, tuvalet ve gölgelikleri tamamlanarak vatandaşın kullanımına açılmalıdır. Yetkililerin bunu Manavgat halkına çok görmeyeceğine inanıyoruz" dedi.

YETKİLİLER: ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK



Manavgat Belediyesi yetkilileri ise, bölgenin Manavgat Belediyesine tahsis edildiğini ve düzenleme çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını belirtti.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Turizm  Merkezinin  Plajında  İsyan  Ettiren  Görüntü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER