Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, 2009'da Belgrad'da ilk restoranını "Novak" adıyla açtı. Bunu Monte Carlo'daki Eqvita izledi. Ünlü tenisçi, restoran zincirine üçüncü halkayı yine Belgrad'da ekledi. Ama bu kez bir de ilginç özellikle... "Hesabı ödeyemeyecekler ücretsiz yiyebilecek."

Djokovic, insanların bu yardıma muhtaçlığının nasıl belirleneceğini açıklamasa da şöyle konuştu:

"SIRBİSTAN'I DOYURACAK KADAR PARA KAZANDIM"

"Benim için önemli olan bana bu kadar çok şey vermiş olan bu topraklara bir nebze olsun borcumu ödemek... Bütün Sırbistan'ı doyuracak kadar para kazandım."

Djokovic, sadece tenisten turnuva ödülü olarak 110 milyon dolar kazandı. Buna reklam ve sponsor gelirleri dahil değil...

Kaynak: haberinburada