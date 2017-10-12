Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu Ecevit Fotoğrafıyla Vurdu: El Pençe Divan Duran Türkiye Yok
Apple'ın Yeni Modelleri Türkiye'de 20 Ekim'de Siparişe Çıkacak
Alanyaspor'un Golcüsü Love, Lucescu'ya Çattı: Doğru Yere Bakarsanız Oyuncu Bulursunuz
2 Bin 200 Komiser Yardımcısı Alınacak
Erdoğan Kendini Bilmez Büyükelçi Deyip Abd'ye Çattı: Size Muhtaç Değiliz
Ünlü Tenisçi Djokovic, Sırbistan'da Restoran Açtı: Parası Olmayanlara Yemek Bedava
Filistin'de Yeni Dönem Başlıyor! Hamas Ve El Fetih Uzlaşmaya Vardı
Erdoğan'dan Bakana Talimat: Sig Sauer Silahı Emniyet Teşkilatımızda Kullanılmayacak
Kız Kaçırma Kavgası! Hastanede Çatışma Çıktı: 1 Polis Şehit, 1 Şüpheli Ağır Yaralı
Vietnam'da Sel Evleri Önüne Katıp Sürükledi: 37 Ölü, 40 Kayıp
Fetö'ye Finans Sağlamaya Devam Eden 3 Şirkete Tekrar Kayyum Atandı
Diyarbakır'da 15 Köy Ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı
Dünyaevine Girmeye Hazırlanan Mehmet Ali Şahin'in Nişan Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Üniversiteye Girişte Yeni Sistem: Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
Galatasaray, Modrici Buldu! İmzayı Attı
Burak Yılmaz, Akhisar Maçında Oynarsa Trabzonspor'la 100. Maçına Çıkacak
Üç Büyüklerin Borcu 4,1 Milyar Lirayı Geçti
Krizin Merkezindeki İsmin Avukatıyla Görüştürülmediği İddiasını Hükümet Yalanladı: Engel Yok, Görüşebilir
Yeni Üniversite Sınavında 15 Dakika Mağdurları Olmayacak
Beşiktaş'ta Caner - Talisca Kavgası Mutlu Sonla Bitti

Ünlü Tenisçi Djokovic, Sırbistan'da Restoran Açtı: Parası Olmayanlara Yemek Bedava

ÜNLÜ TENİSÇİ DJOKOVİC, SIRBİSTAN'DA RESTORAN AÇTI: PARASI OLMAYANLARA YEMEK BEDAVA

Ünlü tenisçi Novak Djokovic, Belgrad'da açtığı yeni restoranda parası olmayanlara bedava yemek dağıtılacağını söyledi, "Bu topraklara borcumu ödemek istiyorum." dedi.

Tarih : 12 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Ünlü Tenisçi Djokovic, Sırbistan'da Restoran Açtı: Parası Olmayanlara Yemek Bedava(8/10)4

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, 2009'da Belgrad'da ilk restoranını "Novak" adıyla açtı. Bunu Monte Carlo'daki Eqvita izledi. Ünlü tenisçi, restoran zincirine üçüncü halkayı yine Belgrad'da ekledi. Ama bu kez bir de ilginç özellikle... "Hesabı ödeyemeyecekler ücretsiz yiyebilecek."

Djokovic, insanların bu yardıma muhtaçlığının nasıl belirleneceğini açıklamasa da şöyle konuştu:

"SIRBİSTAN'I DOYURACAK KADAR PARA KAZANDIM"

"Benim için önemli olan bana bu kadar çok şey vermiş olan bu topraklara bir nebze olsun borcumu ödemek... Bütün Sırbistan'ı doyuracak kadar para kazandım."

Djokovic, sadece tenisten turnuva ödülü olarak 110 milyon dolar kazandı. Buna reklam ve sponsor gelirleri dahil değil...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Tenisçi  Djokovic  Sırbistan  Da  Restoran  Açtı  Parası  Olmayanlara  Yemek  Bedava  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER