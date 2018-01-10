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ünlü teknik direktör dakar rallisi'nde kaza yaptı

ÜNLÜ TEKNİK DİREKTÖR DAKAR RALLİSİ'NDE KAZA YAPTI

Dakar Ralli'sine katılmak için Çin Süper Lig ekiplerinden Şanghay SPIG takımından ayrılan teknik direktör Andre Villas Boas, geçirdiği kaza sonrası sırtından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 10 Ocak 2018, 16:00
Puan Ver : Ünlü Teknik Direktör Dakar Rallisi'nde Kaza Yaptı(10/10)11


16 yaşında teknik direktörlük kariyeri için çalışmalarına başlayan; Bobby Robson ve Jose Mourinho gibi tecrübeli isimlerin yanında hızlı bir yükseliş yaşayan Andre Villas-Boas, birkaç ay önce motor sporlarıyla ilgilenmek üzere çalışmalarına ara verme kararı almıştı. 2000 yılından itibaren Chelsea, Tottenham, Zenit gibi önemli takımları çalıştıran ve Porto'da harikalar yaratan Boas, son olarak Çin Süper Lig ekiplerinden Şanghay SPIG takımının başına geçmişti. Villas-Boas yönetimindeki ilk sezonunda Şanghay SIPG, ligi ikinci sırada tamamlarken, Çin Federasyonu Kupası'nda finalde, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde elendi.



SIRTINDAN YARALANDI



Tutkunu olduğu motor sporlarına daha fazla vakit ayırabilmek için işini bırakan 40 yaşındaki teknik direktör, bu yıl 6 Ocak tarihinde Peru'nun başkenti Lima'da başlayan ve 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde tamamlanacak olan 40'ıncı Dakar Rallisi'ne, yardımcı pilotu Ruben Faria ile otomobil kategorisinden katıldı. 9 bin kilometre ve 14 etaptan oluşan, motor sporlarının en prestijli organizasyonda 31 kilometrelik zorlu parkuru 32 dakika 52 saniyede tamamlayarak 42'nci sıraya yerleşen Boas, geçirdiği kaza sonucu sırtından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yarışı bıraktığını açıklayan Portekizli teknik direktörün, sırt ağrısı şikayetinden dolayı tedavisine devam ediyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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