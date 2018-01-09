Marius Sumudica, takımının Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile oynadığı maçı saha kenarında takip ederken bir anda boşluğa düştü. Tecrübeli çalıştırıcı hiçbir şey olmamış gibi maçı izlemeye devam etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un, devre arası kampını Antalya'da sürdürüyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile oynanan karşılaşmada saha kenarındaki boşluğu fark etmeyip yere düşmesi komik bir görüntü oluşmasına neden oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı yere düşmesine aldırmayıp oturduğu yerden maçı takip etmeye devam etti.

KAYSERİSPOR HAZIRLIK MAÇINDA MAĞLUP

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor, Arnavutluk temsilcisi Kukesi'yle oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Kayserispor, Arnavutluk temsilcisi FK Kukesi'yle hazırlık maçında karşılaştı. Muammer, Levent, Erkan, Kucher, Sapunaru, Şamil, Meleg, Erdal, Mendes, Deniz, Umut ilk 11'iyle Kukesi karşısına çıkan Kayserispor'da karşılaşmanın ilk yarısında kaşına aldığı darbeyle yerde kalan Erkan Kaş oyuna devam edemedi.

KAYSERİSPOR'UN TEK GOLÜ ATİLA TURAN'DAN GELDİ

Kaşı açılan Erkan'ın yerine oyuna Atila Turan dahil oldu. Rakibi karşısında ilk yarıda 2 gol yiyerek 2-0 geriye düşen Kayserispor'un tek sayısı oyuna sonradan dahil olan Atila Turan'dan geldi.

İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele Kukesi'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Kayserispor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: haberinburada