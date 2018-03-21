ÜNLÜ TEKNİK ADAMDAN OLAY İTİRAF: RONALDO BANA ÇİN LİGİNİ SORDU
Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, milli takımda beraber çalıştığı Luis Felipe Scolari'ye Çin Ligi ile ilgili sorular sorduğu ortaya çıktı.
Brezilya basınından Esporte Interativo'ya konuşan tecrübeli teknik adam Luiz Felipe Scolari, ses getirecek bir açıklama yaptı.
"BANA ÇİN'LE İLGİLİ SORULAR SORDU"
69 yaşındaki ünlü teknik direktör, Real Madrid forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili şunları ifade etti:
Cristiano bana Çin'le ilgili sorular sordu. Bazı oyuncular için Çin, futbolun çok ötesinde. Ronaldo da herhangi bir oyuncu değil. Arkasında bir marka ve endüstri var. Çin ise dünyanın en kalabalık ülkesi. Ben de ona dedim ki eğer buraya gelme imkanın varsa asla tereddüt etme.
Kaynak: haberinburada
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