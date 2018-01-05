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Ünlü teknik adam resmen açıkladı: Latovlevici'yi istiyoruz

ÜNLÜ TEKNİK ADAM RESMEN AÇIKLADI: LATOVLEVİCİ'Yİ İSTİYORUZ

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray'dan gönderilmesi an meselesi olan Latovlevici'yi istediklerini açıkladı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 09:10
Puan Ver : Ünlü Teknik Adam Resmen Açıkladı: Latovlevici'yi İstiyoruz(6/10)2

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Galatasaray'dan Iasmin Latovlevici'nin transferi için görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Başkan Mecnun Otyakmaz'ın Galatasaray ile görüştüğünü belirten Aybaba, "Görüşmelerimiz devam ediyor, herlade başkanımız görüşüyor. Kadromuzda olmasını istediğimiz oyuncuların ismini veriyoruz. O da listemizdeki oyunculardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

"SABAH AKŞAM DÜŞÜNÜYORUM, AKLIMA BİR ŞEY GELMİYOR"

Aybaba ayrıca yabancı oyuncu sınırı ile ilgili de konuşurken; "Oyuncu hazırsa, yaşı önemli değil. 37 yaşında da, 17 yaşında da Avrupa'da oynayan oyuncu var. 17 yaşında oyuncu hazırsa, oynaması gerekiyorsa, oynar. Hayatta en çok nefret ettiğim şey rakamdır benim. 14 oldu şimdi. Yabancı sayısını serbst bırakalım, kriterler koyalım. Bizim sorunumuz yabancı sayısı değil, yetiştirme. İlk 5 sene yapılanalım, tesisleşelim, sonra oyuncu üretmeye başlayalım. 10 senelik bir plan yapalım. Şimdi aşağıdan oyuncu gelmiyor. Rakamlarla, isimlerle bu işi toparlayamayız. Altyapıyı güçlendirip üretmeli ve sonra yukarıdan aşağıya doğru kısıtlamamız lazım. Sabah akşam düşünüyorum futbolu nasıl geliştirebiliriz diye, aklıma bir şey gelmiyor. Yabancı sayısı olsa ne olur, olmasa ne olur..." diye konuştu."HAKEMLER BİRBİRLERİNE FIKRA ANLATIYORLARDIR"

Deneyimli teknik adam, hakemlerin dışarıya kapalı seminer yapmasına tepki gösterirken, "Hakem semineri var, kapandılar konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar, merakediyorum. Birbirlerine fıkra anlatıyorlardır. Bizi de bir çağırın arkadaşlar. Başarısızsanız, başarısız olduğunu söyleyelim" dedi. Aroune Kone ile arasındaki diyaloğu anlatan Samet Aybaba, "Kone geliyor antrenmanda, yorumdum diyor. İhtiyarladın artık, normaldir diyorum. Romatizmaların azmıştır diyorum." sözlerini paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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