HDP'nin Aydın Kuşadası HDP'li ilçe başkanı Mustafa Can terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ünlü tatil beldesi Aydın'ın Kuşadası ilçesinin HDP'li ilçe başkanı Mustafa Can gözaltına alındı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce HDP Kuşadası İlçe Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Can, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.SORGUYA ALINDI

Sağlık kontrolünden geçirilen Can, daha sonra Aydın'a getirilerek, Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Mustafa Can'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: haberinburada