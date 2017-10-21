ÜNLÜ TATİL BELDESİNİN HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
HDP'nin Aydın Kuşadası HDP'li ilçe başkanı Mustafa Can terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ünlü tatil beldesi Aydın'ın Kuşadası ilçesinin HDP'li ilçe başkanı Mustafa Can gözaltına alındı.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce HDP Kuşadası İlçe Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Can, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.SORGUYA ALINDI
Sağlık kontrolünden geçirilen Can, daha sonra Aydın'a getirilerek, Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Mustafa Can'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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