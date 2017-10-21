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Ünlü tatil beldesinin HDP'li ilçe başkanı gözaltına alındı

ÜNLÜ TATİL BELDESİNİN HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

HDP'nin Aydın Kuşadası HDP'li ilçe başkanı Mustafa Can terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tarih : 21 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : Ünlü Tatil Beldesinin Hdp'li İlçe Başkanı Gözaltına Alındı(6/10)2

Ünlü tatil beldesi Aydın'ın Kuşadası ilçesinin HDP'li ilçe başkanı Mustafa Can gözaltına alındı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce HDP Kuşadası İlçe Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Can, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.SORGUYA ALINDI

Sağlık kontrolünden geçirilen Can, daha sonra Aydın'a getirilerek, Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Mustafa Can'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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