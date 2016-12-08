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ünlü süt firmasına fetö operasyonu

ÜNLÜ SÜT FİRMASINA FETÖ OPERASYONU

Denizli'de polis, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Aynes Gıda firmasına operasyon düzenledi.

Tarih : 08 Aralık 2016, 15:16
Puan Ver : Ünlü Süt Firmasına Fetö Operasyonu(6/10)7


Denizli'de polis, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Aynes Gıda firmasına operasyon düzenledi. Aralarında Yönetim Kurulu üyeleri Nevzat Serin, Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur'un da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Ünlü  Süt  Firmasına  Fetö  Operasyonu    haber

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