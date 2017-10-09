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Ünlü sunucu, Gülben'i fena bombaladı: Evli erkekleri ayartıyor

ÜNLÜ SUNUCU, GÜLBEN'İ FENA BOMBALADI: EVLİ ERKEKLERİ AYARTIYOR

Evli erkeklerle ilişki yaşaması gündemden düşmeyen Gülben Ergen'e bir tepki de ünlü sunucu Zahide Yetiş'ten geldi. Yetiş, "Gülben evli erkekleri ayartıyor." dedi.

Tarih : 09 Ekim 2017, 00:00
Puan Ver : Ünlü Sunucu, Gülben'i Fena Bombaladı: Evli Erkekleri Ayartıyor(5/10)1

Erhan Çelik ile evli olduğu dönemde evli iş adamı Tolga Duğles ile aşk yaşayan Gülben Ergen'e öfke gitgide büyüyor. Ünlü sunucu Zahide Yetiş'e Gülben Ergen sorulunca Yetiş, resmen ateş püskürdü.

"NE İŞİN VAR ELİN ADAMIYLA"

Zahide Yetiş, Gülben Ergen'in evli adamlarla birlikte olmasına "Ne işin var elin adamıyla, elin çünkü senin değil." diyerek peş peşe bomba sözlerini sıraladı. Ergen'in "Bana bir şey olmaz" sözüne de değinen Yetiş, "Arkasında belli ki güç var." dedi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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