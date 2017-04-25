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ünlü sunucu ece erken: dolandırıldım!

ÜNLÜ SUNUCU ECE ERKEN: DOLANDIRILDIM!

Instagram hesabından bir açıklama yapan Ece Erken, komşusu olan mimarla yaşadığı sorunu anlattı.

Tarih : 25 Nisan 2017, 13:13
Puan Ver : Ünlü Sunucu Ece Erken: Dolandırıldım!(10/10)12


Instagram hesabından bir açıklama yapan Ece Erken, komşusu olan mimarla yaşadığı sorunu anlattı. Dolandırıldığını iddia eden ve "Sözleşmesiz iş yapmayın" diye takipçilerini uyaran Erken, "Size benden bir tavsiye...üst komşunuz da olsa, tanıdık da olsa eğer bir mimara evinizi emanet ediyorsanız, bütçeniz belli bile olsa ortada mailleşmeniz bile olsa mimarın yanındaki çalışanlar bile şahit olsa, evi teslim ettikten sonra hele ki ünlüyseniz sizden 2, pardon 3 katı isteyebilir.



‘Gazetelere demeç vereceğim' diye tehdit edebilir ve mahkemeye verip bu parayı isteyebilir! Aman ha dikkat edin! Mahkeme yanlış karar verebilir ama çok şükür temyize gidebilirsiniz!! Kim kimi dolandırıyorsa Allah onu ıslah etsin!!!! Haram zıkkım olsun alınan fazladan paralar! Ben dolandırıldım. Dikkat edin, siz dolandırılmayın! Sözleşmesiz iş yapmayın. Sahte alınan fazla faturalara dikkat edin aman ha!!! Temyizden sonra o mimarın ismini de açıklayacağım ki dikkat etsin herkes!" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habereko








Etiketler: Ünlü  Sunucu  Ece  Erken  Dolandırıldım    haber

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