ÜNLÜ SPRİNTER USAİN BOLT, BİR GECEDE 32 BİN TL HARCADI
Dünya rekortmeni atlet Usain Bolt'un, eğlendiği gece kulübünde bir gecede 32 bin TL harcadığı ortaya çıktı.
Jamaikalı dünya rekortmeni atlet Usain Bolt, DSTRKT adlı mekanda bir gecede 6500 sterlin (30 bin TL) harcadı, 500 sterlin de (2300 TL) bahşiş bıraktı.
Sızdırılan hesap fişindeki bilgilere göre, harcamanın 570 sterlinlik kısmını vodka, 500 sterlin konyak oluştururken, en önemli masraf ise 940 sterlinle şampanya için yapıldı.
HERKESE İÇKİ ISMARLADI
Partiye katılanların anlatımına göre Usain Bolt o gece oradaki herkese içki ısmarladı ve çılgın bir parti oldu.
Eğlenceye ve gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen ve dünyanın farklı yerlerinde birçok partiye katılan yıldız atlete Londra'daki eğlencesi pahalıya patlamış, çıktığı yarışlarda hüsran yaşamıştı.
Kaynak: Skorer
Kaynak: haberinburada
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