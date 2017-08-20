Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

Ünlü Sprinter Usain Bolt, Bir Gecede 32 Bin TL Harcadı

ÜNLÜ SPRİNTER USAİN BOLT, BİR GECEDE 32 BİN TL HARCADI

Dünya rekortmeni atlet Usain Bolt'un, eğlendiği gece kulübünde bir gecede 32 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 18:40
Puan Ver : Ünlü Sprinter Usain Bolt, Bir Gecede 32 Bin Tl Harcadı(5/10)1

Jamaikalı dünya rekortmeni atlet Usain Bolt, DSTRKT adlı mekanda bir gecede 6500 sterlin (30 bin TL) harcadı, 500 sterlin de (2300 TL) bahşiş bıraktı.

Sızdırılan hesap fişindeki bilgilere göre, harcamanın 570 sterlinlik kısmını vodka, 500 sterlin konyak oluştururken, en önemli masraf ise 940 sterlinle şampanya için yapıldı.

HERKESE İÇKİ ISMARLADI

Partiye katılanların anlatımına göre Usain Bolt o gece oradaki herkese içki ısmarladı ve çılgın bir parti oldu.

Eğlenceye ve gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen ve dünyanın farklı yerlerinde birçok partiye katılan yıldız atlete Londra'daki eğlencesi pahalıya patlamış, çıktığı yarışlarda hüsran yaşamıştı.

Kaynak: Skorer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Sprinter  Usain  Bolt  Bir  Gecede  32  Bin  Tl  Harcadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER