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ÜNLÜ SPOR ADAMININ YEĞENİ DE ŞEHİT OLDU


ÜNLÜ SPOR ADAMININ YEĞENİ DE ŞEHİT OLDU
Tarih : 24 Mart 2017, 10:01
Puan Ver : Ünlü Spor Adamının Yeğeni De Şehit Oldu(5/10)2


Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeönceki gün  2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Gerki Tepe Üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi. Saldırıda yaralanan 21 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Acıbucu kurtarılamayarak şehit düştü.



Öte yandan saldırıda şehit olan askerlerden sözleşmeli Er Onur Deniz'in eski hakem ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'nin kuzeni olduğu öğrenildi. Instagram hesabı üzerinden acı haberi paylaşan Selçuk Dereli, “Hakkari Çukurca'da çıkan çatışmada kuzenimiz Onur Deniz şehit olmuştur. Teröre bir kez daha lanet olsun” diye yazdı.



 



kaynak:hürriyet








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