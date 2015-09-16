

Vodafone tarafından yapılan açıklamaya göre Öztürk, Vodafone'un televizyon reklamı dışındaki diğer kampanya çalışmalarında da yer alacak.







Televizyon reklamının yanı sıra radyo, açık hava, özel dijital projeler, mağaza içi görünürlük gibi diğer tüm kampanya çalışmalarında da bulunacak Öztürk'ün, özgün tiplemeleri ve parodileri ile Vodafone reklamlarına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.







Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, Türkiye'nin tamamını kucaklayan bir marka olarak hemen herkesin hayatına bir şekilde dokunmaya ve iletişim kampanyalarında tüketici ile bağ kurmaya özen gösterdiklerini belirtti.



