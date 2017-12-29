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Ünlü sitenin gece yarısı mesajı kullanıcıları paniğe sürükledi

ÜNLÜ SİTENİN GECE YARISI MESAJI KULLANICILARI PANİĞE SÜRÜKLEDİ

Netflix'in gece yarısı kullanıcılarına attığı mesaj sosyal medyada olay oldu. Kısa süreli paniğe sebep olan mesajın Black Mirror virali olduğu tahmin ediliyor.

Tarih : 29 Aralık 2017, 21:10
Puan Ver : Ünlü Sitenin Gece Yarısı Mesajı Kullanıcıları Paniğe Sürükledi(6/10)2

Amerikalı eğlence şirketi Netflix, gece yarısı attığı mesajla kısa süreli paniğe sebep oldu. Black Mirror'ın The Waldo Moment bölümüne atıfta bulunarak 'iamwaldo' ismiyle gönderdiği mesajda "Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör." ifadeleri yer alıyor.

KULLANICILAR SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Gece yarısı mesajı kullanıcıları paniğe sürükledi Gerçek sosyal medyadan ortaya çıktı...

Kullanıcılar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Kimi üyelik iptalinde bulunacağını ifade ederken, kimi savcılığa şikayet edeceğini belirtti. Ancak çalışmayı başarılı bulanlar da vardı. Netflix'ten henüz bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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