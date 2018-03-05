Çin'de faaliyet gösteren yatırım danışmanlığı şirketi, obezite ile mücadele amacıyla, çalışanlarına verdikleri her kilo için 100 yuan ödeyeceğini açıkladı

Çin'in Xian şehrinde bir yatırım danışmanlığı firması patronu Wang Xuebao, çalışanlarını kilo vermeye motive etmek için ödüllendiriyor. Patron Xuebao, kilo veren çalışanlarına para veriyor.

KİLO BAŞINA 50 LİRA

Çalışanlar bu ödül sisteminin bir parçası olarak verdikleri kilolarla 100 yuan (50-55 lira) kazanabiliyor. Çalışanlarının motivasyonunu ve sağlık durumunu kontrol eden Wang Xuebao firması kendi içinde obeziteye karşı önlemini çoktan almış durumda.

Çalışanlarının işteki verimliliğini arttırmaya yönelik bir girişimde bulunan bu zeki patronun adı Wang Xuebao.

FİKİR PATRONDAN ÇIKTI

Wang Xuebao, çalışanlarının zamanının çoğunu bir masanın arkasında geçirdiklerini ve günlerini hareketsiz geçirdiğini fark ettikten sonra bu fikri ortaya attı.

Gelecekte Çin'deki beslenme alışkanlığından ötürü obezitenin büyük sorunlar yaratacağını öngören sağlık uzmanları 2030 yılına kadar her 4 Çinli'den 1'inin aşırı kilolara sahip olacağını ifade ediyor.

ÇALIŞANLAR KİLO VERMEYE BAŞLADI

Çalışanlarını da mutlu eden bu akıllıca çözüm sağlıklı bir diyetle birleşince, birçok çalışanın fazla kilolarını vermesine neden oldu. Hürriyet'te de yer alan habere göre, Mart ayında piyasaya çıkan aylık ödül programı, Xian Jingtian çalışanlarının yarısından fazlasını kilo vermeye başarıyla motive etti. Çalışanlar sağlıklı beslenmeye başlayarak, mümkün olduğunca da spor salonuna giderek, aylık nakit ikramiyelerini arttırmaya koyuldu.

20 KİLO VEREN KADIN 100 LİRA KAZANDI

Genç bir kadın çalışan Zhou Wei, son iki ay içinde 20 kilo vermeyi başardı ve bu süreçte 2.000 yuan (1100 TL) kazandı.

Zhou Wei spor salonunu her gün ziyaret ederek, günlük yemek programı ve diyetini tamamen değiştirmeyi başardı. Wang, verdiği demeçte, "Şirket çalışanları sıklıkla ofiste oturuyor ve dolaşmıyorlar. Bu yüzden aşırı kilolular. Bu kilo verme etkinliği sayesinde, yeni bir kültür oluşabilir ve sağlıklı bir rekabete girebiliriz" dedi.

Böylece hem çalışanlar daha sağlıklı bir hayat sürüyor, hem ikramiye kazanarak gelir seviyelerini arttırıyor hem de daha motivasyonu yüksek şekilde çalıştıkları şirkete yararlı oluyor.

Kaynak: haberinburada