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ünlü şarkıcıya çıplak fotoğraflarla şantaj

ÜNLÜ ŞARKICIYA ÇIPLAK FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak 100 bin dolar vermezse çıplak fotoğraflarını medyaya vermekle tehdit eden eski sevgilisinden şikâyetçi oldu. Türkan K.'ye 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Tarih : 04 Şubat 2016, 10:16
Puan Ver : Ünlü Şarkıcıya Çıplak Fotoğraflarla Şantaj(7/10)6


"Hayatı tespih yapmışım" isimli şarkısı ile tanınan Ferman Toprak, bir yıl önce sahne aldığı mekânda tanıştığı Türkan K. ile birlikte olmaya başladı. Ünlü sanatçı bir müddet sonra Türkan K.'den ayrılarak başka bir kişi ile nişanlandı. Bu duruma hırslanan Türkan K., Ferman Toprak'ın çıplak ve uyur vaziyetteki fotoğraflarını ünlü sanatçıya göndererek fotoğrafları basına sızdırmakla tehdit etti. Aile ve sanat hayatını bozacağını söyleyerek Ferman Toprak'tan 100 bin dolar isteyen genç kadın, bu isteğini kabul etmeyen ünlü sanatçıya bu kez de hakaret içerikli mesajlar göndermeye başladı. Soluğu savcılıkta alan Ferman Toprak, şantaj yoluyla kendisinden para isteyerek hakaret eden eski sevgilisinden şikâyetçi oldu. ;

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada, Toprak'a tehdit ve hakaret içerikli mesajların Türkan K.'nin annesine ait telefondan atıldığı belirlendi. İfadesine başvurulan Türkan K. yaptıklarından dolayı pişman olduğunu kaydederek, "Ferman'ın iddia ettiği gibi sadece cinsel birliktelik yaşamıyorduk. Ben onu seviyordum. Fakat beni terk etti. Başka biriyle nişanlanınca dayanamadım. Canını yakmak istedim. Pişmanım. Uzlaşmak istiyorum" dedi. Ferman Toprak'ın menajeri İsmet Günbeyi'inin de tanık olarak ifade verdiği soruşturma sonunda, şüphelinin uzlaşma teklifini reddeden Ferman Toprak'ın şikâyeti üzerine Türkan K. hakkında "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" ve "şantaj" suçları kapsamında dava açıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.








Etiketler: Ünlü  Şarkıcıya  Çıplak  Fotoğraflarla  Şantaj    haber

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