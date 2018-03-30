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Ünlü şarkıcının acı günü! Annesine böyle veda etti

ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ! ANNESİNE BÖYLE VEDA ETTİ

Artvin'de geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Resul Dindar'ın annesi Meliha Dindar, son yolculuğuna uğurlandı.

Tarih : 30 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Ünlü Şarkıcının Acı Günü! Annesine Böyle Veda Etti(7/10)3

Artvin'de geçtiğimiz Pazartesi günü eşi Osman Dindar (60) ile geçirdiği motosiklet kazası sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Resul Dindar'ın annesi Meliha Dindar son yolculuğunu uğurlandı.

CENAZEYE BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI

Meliha Dindar için Hopa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, aynı kazada hafif yaralanan eşi Osman, oğulları Resul, Burak, Öner ve Barış Dindar ile yakınlarının yanı sıra Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Hopa Ticaret Odası Başkanı Osman Akyürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

RESUL DİNDAR TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Törende, şarkıcı Resul Dindar ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kazada hafif yaralanan ve Hopa Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Osman Dindar'ın eşinin tabutu başında güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Meliha Dindar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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