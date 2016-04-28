O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ünlü şarkıcılar kilis'e gidecek!

ÜNLÜ ŞARKICILAR KİLİS'E GİDECEK!

MSG (Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği), Suriyeli kamplarında müzik eğitimi için proje geliştirdi.

Tarih : 28 Nisan 2016, 09:54
Puan Ver : Ünlü Şarkıcılar Kilis'e Gidecek!(10/10)10


Üyeleri arasında Tarkan, Teoman, Yalın, Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Göksel, Serdar Ortaç, gülşen, Athena, Gripin, Hande Yener gibi birçok ünlü şarkıcının bulunduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği), Suriyeli kamplarında müzik eğitimi için proje geliştirdi.

Proje kapsamında, ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyelilerin barındığı mülteci kamplarında oluşturulacak müzik sınıflarında her hafta bir müzisyen ders verecek. Pilot il olarak ise son dönemde roketlerin hedefi olan

Kilis seçildi. Uygulama daha sonra diğer illere de yaygınlaştırılacak.



 

 








Etiketler: Ünlü  Şarkıcılar  Kilis  E  Gidecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER