

Üyeleri arasında Tarkan, Teoman, Yalın, Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Göksel, Serdar Ortaç, gülşen, Athena, Gripin, Hande Yener gibi birçok ünlü şarkıcının bulunduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği), Suriyeli kamplarında müzik eğitimi için proje geliştirdi.



Proje kapsamında, ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyelilerin barındığı mülteci kamplarında oluşturulacak müzik sınıflarında her hafta bir müzisyen ders verecek. Pilot il olarak ise son dönemde roketlerin hedefi olan



Kilis seçildi. Uygulama daha sonra diğer illere de yaygınlaştırılacak.











