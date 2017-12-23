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Ünlü şarkıcı, mekandan iki güzelle çıktı: Bana gidiyoruz kızlar

ÜNLÜ ŞARKICI, MEKANDAN İKİ GÜZELLE ÇIKTI: BANA GİDİYORUZ KIZLAR

Çapkınlıkları ile magazin gündeminden düşmeyen Teoman, önceki gece katıldığı partiden iki güzelle çıktı. 50 yaşındaki şarkıcı, "Bana gidiyoruz" diyerek kızlardan kendisini takip etmelerini istedi.

Tarih : 23 Aralık 2017, 12:30
Puan Ver : Ünlü Şarkıcı, Mekandan İki Güzelle Çıktı: Bana Gidiyoruz Kızlar(7/10)3

Geçtiğimiz ay ikinci kez evliliği düşünmediğini açıklayan Teoman, önceki gece bir parti çıkışı kaçamak yaparken yakalandı.

"HAYDİ KIZLAR BANA"

İki güzelle Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülenen Teoman'ın, gömleğinin önünün açık şekilde partiyi terk ettiği gözlendi. 50 yaşındaki şarkıcı, "Haydi kızlar bana. Arkadan büyük araçla gelin" dedi.

TAKİP ETTİLER

Arkadaşının kullandığı araçla Etiler'den ayrılan Teoman'ın kız arkadaşları, VIP araçla ünlü şarkıcıyı takip etti.

Ünlü şarkıcı böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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