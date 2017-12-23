ÜNLÜ ŞARKICI, MEKANDAN İKİ GÜZELLE ÇIKTI: BANA GİDİYORUZ KIZLAR
Çapkınlıkları ile magazin gündeminden düşmeyen Teoman, önceki gece katıldığı partiden iki güzelle çıktı. 50 yaşındaki şarkıcı, "Bana gidiyoruz" diyerek kızlardan kendisini takip etmelerini istedi.
Geçtiğimiz ay ikinci kez evliliği düşünmediğini açıklayan Teoman, önceki gece bir parti çıkışı kaçamak yaparken yakalandı.
"HAYDİ KIZLAR BANA"
İki güzelle Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülenen Teoman'ın, gömleğinin önünün açık şekilde partiyi terk ettiği gözlendi. 50 yaşındaki şarkıcı, "Haydi kızlar bana. Arkadan büyük araçla gelin" dedi.
TAKİP ETTİLER
Arkadaşının kullandığı araçla Etiler'den ayrılan Teoman'ın kız arkadaşları, VIP araçla ünlü şarkıcıyı takip etti.
Ünlü şarkıcı böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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