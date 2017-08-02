ÜNLÜ ŞARKICI İREM DERİCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı konuşulan İrem Derici, program çekimi öncesinde kulisinde fenalaştı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Derici, apar topar hastaneye kaldırdı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bir süredir sağlık problemleri olduğu iddia edilmiş, Derici bu iddiaları yalanlamıştı. Dün kuliste fenalık geçiren Derici, acilen hastaneye kaldırıldı.
KALBİNİN SIKIŞTIĞINI SÖYLEDİ
Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı konuşulan İrem Derici, bu akşam program çekimi öncesi fenalaştı. Ünlü şarkıcı, akşam üstü yeniden barıştığı sevgilisi Lider Şahin'le Sancaktepe'deki stüdyoya gitti. Ancak çekime 15 dakika kala İrem Derici, rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Derici'yi sevgilisi ve ekibi apar topar hastaneye kaldırdı. Medyatava'da yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Lider Şahin'le ayrıldığı dönemde de bir çekimin yine Derici fenalaştığı için iptal edildiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı, geçen haftalarda gündeme gelen "çok fazla zayıfladığı için Nişantaşı'nda bir klinikte serum tedavisi gördüğü" iddiasını sert bir dille yalanlamıştı.
Kaynak: haberinburada
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