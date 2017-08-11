Ellerini kullanabilmek için 31 kez ameliyat olan doğuştan kelebek hastası Ünal Önder'in en büyük destekçisinin şarkıcı Fulden Uras olduğu ortaya çıktı. Mucize ameliyat, Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yine mucize gibi bir ameliyata imza attı. 15 yaşında ve doğuştan ellerini kullanamayan çocuk, hayallerine artık çok yakın.

HERKES ONA "MUCİZE ÇOCUK" DİYOR

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oturan Döne ve Mustafa Önder'in 2 çocuğundan büyüğü Ünal Önder, doğuştan kelebek hastası. Yenice Haruniye Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan Ünal Önder, bir yandan okuluna devam ederken diğer yandan Antalya, Osmaniye ve Adana'daki hastanelerde tedavi görmeye devam etti. 31 ameliyat geçiren ve bundan dolayı 'mucize çocuk' olarak anılan Ünal, her iki elini de kullanamıyor. Hastalığı ve engeline rağmen yaşam azmini hiç kaybetmeyen Ünal Önder, TEOG'a hazırlandı. Sınavda sadece 4 yanlış yaparak 492 puanla yüzde 1'lik dilim içinde yer alan Ünal, Osmaniye-Düziçi Fen Lisesi'ne girdi.

TÜM PARMAKLARI AÇILDI

Ellerini kullanabilmek için 19 Temmuz'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 31'inci kez ameliyat olan mucize çocuk, taburcu oldu. Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren AÜ Hastanesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyat edilen Türkiye'deki yaklaşık 400 kelebek hastasından biri olan Ünal Önder, tüm el parmaklarının açıldığını söyledi. Daha önceki 30 operasyonda bunun hiç olmadığını belirten Önder, "Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi sayesinde çok rahat bir ameliyat süreci geçirdim" dedi.

"HAYALLERİME YAVAŞ YAVAŞ ULAŞIYORUM"

Hayalini genetik mühendisliği olarak açıklayan Ünal Önder, "Bu sene çok iyi bir lise kazandım. Yüzde birlik dilime girdim. Ayrıca üniversitede de aynı başarıyı yakalamayı düşünüyorum. Bizi buraya gönderen ve ameliyatımın olmasını sağlayan sanatçı Fulden Uras ablama da çok teşekkür ediyorum. Hayallerime yavaş yavaş ulaşıyorum. Elimin tüm parmakları açıldı. Ellerimi kullanarak ders çalışabileceğim. Hayaller Gerçek Olsa Derneği'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MUCİZE ÇOCUĞA MUCİZE AMELİYAT

Ameliyat sürecini de anlatan Ünal Önder, şunları söyledi: Bu zamana kadar geçirdiğim 30 narkozlu ameliyatta bu kadar başarı elde edilememişti. Bütün parmaklarımın açılması bir mucize, çünkü elim çok kapanmıştı. Ameliyat sonrasında Prof. Dr. Ömer Özkan hocam bize 'Çok büyük bir ameliyat geçirildi. Sinirler kısaldığı için parmakları tam açamadık' dedi. Ama daha sonra elime baktığımızda çok büyük değişimle karşılaştık. Elim çok güzel açılmış, ama Ömer hocam bununla yetinmiyor, daha iyisini hedefliyor.

FİZİK TEDAVİ UYGULANACAK

Ünal Önder'e bundan sonra fizik tedavi uygulanacak. Fizik tedavinin ardından da ellerini kullanmaya başlayacak. Ellerinin çok hızlı şekilde iyileşmeye başladığını anlatan Ünal Önder, "Sadece pansuman sırasında açılırken ve kapatılırken acıyor. Pansuman dışındaki zamanlarda ellerim acımıyor. Ben öyle hissediyorum" dedi.

ÖĞRETMEN VE ARKADAŞLARI BEKLİYOR

Taburcu olan Ünal Önder, "Osmaniye'ye gidiyoruz. Uçak biletimizi yine Fulden Uras ablam ayarladı. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Bugün aslında taburcu olacağımızı bilmiyorduk. Kardeşim, kuzenlerim, ağabeyim hatta öğretmenlerim bekliyor. Benimle görüşmek istiyorlar. Beni bekleyenlere sürpriz olacak. Yani eve gittiğimde yoğunluk bekliyor" diye konuştu.

Baba Mustafa Önder ise Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada