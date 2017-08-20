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Ünlü Şarkıcı Bülent Ortaçgil, Evine Giren Hırsızları İfşa Edip Mahallenin Duvarına Astı

ÜNLÜ ŞARKICI BÜLENT ORTAÇGİL, EVİNE GİREN HIRSIZLARI İFŞA EDİP MAHALLENİN DUVARINA ASTI

Bülent Ortaçgil'in evine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Mahalleli, yakalansınlar diye duvarlara hırsızların resmini astı.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Ünlü Şarkıcı Bülent Ortaçgil, Evine Giren Hırsızları İfşa Edip Mahallenin Duvarına Astı(8/10)4

Beykoz'da, ünlü sanatçı Bülent Ortaçgil'in evinin de aralarında bulunduğu lüks konutlara dadanan hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarına yakalandı. Son 20 günde 6 eve giren hırsızların yakalanmasını isteyen mahalleli, zanlıların güvenlik kamerası fotoğraflarını sokaklara ve evlerinin kapılarına astı.

HIRSIZLAR KAMERAYA YAKALANDI

Türk müziğinin usta ismi Bülent Ortaçgil'in de evine giren şahısları, ünlü sanatçı teşhir etti. Ortaçgil, şahısların fotoğraflarını kapısına asarken, Ortaçgil'in eşine ait ziynet eşyaların evinden çalındığı söylenmişti. Kanlıca'da bulunan evlere giren hırsızların görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sokak üzerinde yürüyen 3 şahsın evden aldıkları kadın çantasının ellerinde olduğu görülüyor. Yüzlerini gizlemeyen şahısları polis her yerde arıyor.

MAHALLENİN DUVARLARINA HIRSIZLARIN FOTOĞRAFLARINI ASTILAR

Beykoz, Kanlıca Mahallesi'nde son günlerdeki hırsızlık olayları mahalle sakinlerini canından bezdirdi. 20 gündür artan hırsızlık olaylarının üzerine vatandaşlar hırsızların güvenlik kamerasından aldıkların fotoğraflarını mahallenin sokakların astı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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