ÜNLÜ ŞARKICI BABA OLUYOR!
Ağustos ayında Özlem Katipoğlu ile dünyaevine giren Berkay Şahin baba oluyor.
Şarkıcı Berkay Şahin, geride bıraktığımız gün dostlarının katıldığı partiyle yeni yaşını kutladı. Bu özel gecede şarkıcıyı en güzel hediyeyi ise eşi Özlem Katipoğlu verdi. Berkay, eşinden baba olacağının müjdesini aldıktan sonra yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bir selfie çeken ve bunu sayfasında paylaşan Berkay, altına şu notu düştü:
"Doğum günüm haftası en güzel haber, haberi aldıktan üç beş gün sonra bile böyle mutlu olan ben… Atla selfie yapmama sebep olan… Dünyanın en güzel haberini veren canım karım sana sonsuz teşekkürler, artık bir baba adayıyım seni çok seviyorum"
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar