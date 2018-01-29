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Ünlü sanatçıdan, vatanına göz dikeni ezen Afrin kahramanlarına jest

ÜNLÜ SANATÇIDAN, VATANINA GÖZ DİKENİ EZEN AFRİN KAHRAMANLARINA JEST

Sosyal medya hesabından siperde Mehmetçiğe moral vermek için türkü söylemek istediğini belirten Esat Kabaklı, "Şanlı Ordumun bugün yanımda olmayacaksam hangi gün olurum" ifadelerine yer verdi.

Tarih : 29 Ocak 2018, 10:50
Puan Ver : Ünlü Sanatçıdan, Vatanına Göz Dikeni Ezen Afrin Kahramanlarına Jest(10/10)6

Türkiye'nin terör örgütü YPG ve diğer terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ünlü isimlerden de destek geliyor.

SİPERDE MEHMETÇİĞE TÜRKÜ OKUMAK İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman okuduğu ve milyonlarca kişiyi derinden etkileyen "Bil Oğlum" isimli parçanın yazarı Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siperde Mehmetçiğe moral türküleri okumak istediğini belirtti.

"BUGÜN OLMAYACAKSAM HANGİ GÜN OLURUM"

Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada, "Organize edilirse, Mehmetçiğin her siperinde günlerce moral türküleri okurum. Şanlı Ordumun bugün yanımda olmayacaksam hangi gün olurum" ifadelerine yer verdi.

TAKİPÇİLERİ MEST OLDU

Kabaklı'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"BİL OĞLUM" TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum,

çakal gezen şu dağlarda gez oğlum,

vatanına göz dikeni ez oğlum,

dostun kim düşmanın kim sez oğlum,

tarihini şerefinle yaz oğlum,

senden gider sonsuzluğa yol oğlum,

dört bir yana salmalısın kol oğlum,

ekmeğini aç olanla böl oğlum,

haram yeme Hak uğruna öl oğlum.

İşte Esat Kabaklı'nın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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