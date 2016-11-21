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ünlü sanatçı yaşamını yitirdi !

ÜNLÜ SANATÇI YAŞAMINI YİTİRDİ !

Usta sanatçı Alaaddin Us'tan kötü haber. İzmir'in Bornova İlçesi'nde, kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki sanatçı Alaaddin Us, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada otomobildeki 2 kişi de ağır yaralandı.

Tarih : 21 Kasım 2016, 13:52
Puan Ver : Ünlü Sanatçı Yaşamını Yitirdi !(9/10)11


Kaza, dün akşam saatlerinde 57. Topçu Tugayı Tuğsavul Kışlası Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan bornova doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 FP 020 plakalı kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada yeşil ışıkta geçen müzisyen Alaaddin Us kontrolündeki 35 N 2513 plakalı otomobile kamyon yandan çarptı. Kazada Us, olay yerinde feci şekilde can verdi. Otomobilde yolcu durumundaki 41 yaşındaki Olgun Özdemir ile 26 yaşındaki Sevinç Öztürk ağır yaralandı.



Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





 



kaynak:milliyet








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