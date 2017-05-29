ÜNLÜ SANATÇI SERDAR ORTAÇ'A DAVA AÇTI
Geçtiğimiz günlerde bıçaklanan Emrah Karaduman, şarkıcı Serdar Ortaç'a dava açtı.
Geçtiğimiz günlerde bıçaklanan Emrah Karaduman, şarkıcı Serdar Ortaç'a dava açtı. Ortaç'ın bir şarkısına aranjörlük yapan Karaduman 25 bin liralık ücretin ödenmediğini iddia etti. Duruşmaya katılmayan Ortaç'ın avukatı, 6 bin liralık ödeme yaptıklarını ve Emrah Karaduman'ın işi tam bir şekilde teslim etmediğini söyledi.
Duymayan Kalmasın adlı programda anlatılan olaya göre; Serdar Ortaç, bir süre önce menajer Emrah Karaduman'dan bir şarkının arenjesini istedi ve iki haftalık bir çalışma sonrasında Ortaç'ın şarkısı bitti. İddialara göre şarkıyı beğenen Serdar Ortaç, parayı kısa sürede ödeyeceğim demesine rağmen ödemeyince Emrah Karaduman da soluğu mahkemede aldı.
Avukatı yalanladı
Serdar Ortaç'ın avukatı, Emrah Karaduman'ın işi tam bir şekilde teslim edemediği için Serdar Ortaç'ın bu şarkıyı albüme koymadığını ancak buna rağmen 6 bin liralık bir ödeme yapıldığını söyledi. Makbuzun ellerinde olduğunu söyleyen avukatı, Serdar Ortaç'ın herhangi bir maddi sıkıntı içinde olmadığını söyledi.
kaynak:yenişafak
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