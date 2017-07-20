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Ünlü Rock Grubu Linkin Park'ın Solisti Chester Bennington İntihar Etti

ÜNLÜ ROCK GRUBU LİNKİN PARK'IN SOLİSTİ CHESTER BENNİNGTON İNTİHAR ETTİ

Ünlü rock grubu Linkin Park'ın solisti Chester Bennington, Los Angeles'taki evinde kendini astı. 41 yaşındaki Bennington, yıllarca uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmüştü.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 23:00
Puan Ver : Ünlü Rock Grubu Linkin Park'ın Solisti Chester Bennington İntihar Etti(6/10)2

Ünlü rock grubu Linkin Park'ın solisti Chester Bennington Los Angeles'taki evinde kendini asarak intihar etti.

Bennington, uzun yıllar uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmüştü.

41 yaşında hayatına son veren Bennington, 2009 yılında İstanbul'da gerçekleşen Rock'n Coke festivalinin kapanışına Türk bayrağı ile çıkmıştı.

CHESTER BENNİNGTON KİMDİR?

Chester Bennington 20 Mart 1976 tarihinde ABD'nin Phoenix şehrinde dünyaya geldi. Çocukluktan beri müzik yapmaya ilgi duyan Bennington, bir süre boyunca eroin ve diğer uyuşturularla mücadele etti. Bir süre boyunca fast food dükkanında çalışan Chester Bennington, gençlik yıllarında evinin çevresinde şarkı söyledi.

1993'te ilk müzik grubu olan Grey Daze'i kurdu. Phoenix şehrinde oldukça ünlü olan bu müzik grubu onun tanınmasını sağladı ancak müzik grubu olarak hiç albüm anlaşması yapmadılar.

Chester Bennington, kendi şarkı sözü yazarken diğer grup üyelerinin bundan kendilerine pay çıkarmasından da endişe duydu.

Bir süer sonra gelen teklifler üzerinde Kaliforniya'ya taşındı ve burada Linkin Park grubuna katılarak bu grupta vokalist olarak müzik kariyerine başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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