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ünlü restoranın sahipleri hakkında flaş karar!

ÜNLÜ RESTORANIN SAHİPLERİ HAKKINDA FLAŞ KARAR!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Güldiker tarafından FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle...

Tarih : 15 Mayıs 2017, 14:10
Puan Ver : Ünlü Restoranın Sahipleri Hakkında Flaş Karar!(6/10)3


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  savcılarından Orhan Güldiker tarafından FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu  gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki "Pinhan Restaurant" isimli iş yerinde  örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, burada  himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu  iddiasıyla yürütülen yürütülen soruşturma tamamlandı.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına faaliyetlerde  bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki "Pinhan Restaurant" isimli iş  yerinde örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı,  burada himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme  sokulduğu iddiasıyla 14'ü firari, 12'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan  iddianamede, restoran sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör ve Vedat  Köprücü'nün de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ''Anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına  çarptırılmaları talep edildi.



Soruşturma sonucu hazırlanan 138 sayfalık iddianamede, kayyum  atandıktan sonra kapanan Bank Asya "müşteki'' sıfatıyla, aralarında restoran  sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Ahmet Çelik ve Vedat Köprücü'nün  de bulunduğu 47 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.



 



kaynak:milliyet








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