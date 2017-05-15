

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Güldiker tarafından FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki "Pinhan Restaurant" isimli iş yerinde örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, burada himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla yürütülen yürütülen soruşturma tamamlandı.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki "Pinhan Restaurant" isimli iş yerinde örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, burada himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla 14'ü firari, 12'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, restoran sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör ve Vedat Köprücü'nün de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.







Soruşturma sonucu hazırlanan 138 sayfalık iddianamede, kayyum atandıktan sonra kapanan Bank Asya "müşteki'' sıfatıyla, aralarında restoran sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Ahmet Çelik ve Vedat Köprücü'nün de bulunduğu 47 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.







kaynak:milliyet