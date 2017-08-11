ÜNLÜ REKLAMCI TUĞRUL SÜER EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
Ünlü reklamcı Tuğrul Süer, Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Süer'in 4 gün önce kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
Ünlü reklamcı Tuğrul Süer (61), Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Süer'in, ilk belirlemelere göre, kalp krizinden ölmüş olabileceği belirtildi.
KOMŞULARI AİLE BİREYLERİNE HABER VERDİ
Levazım Mahallesi Adakent Sitesi'nde oturan reklamcı Tuğrul Süer'in komşuları, evinden kötü kokular gelmesi üzerine ailesine haber verdi. Telefonla aramalarına rağmen Süer'e ulaşamayan aile bireyleri, daha sonra evine gitti.
4 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ
Tüm uğraşlara rağmen evin kapısını açamayan ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiğinde, ünlü reklamcının cansız bedenini buldu. Doktor tarafından yapılan incelemede, Tuğrul Süer'in, yaklaşık 4 gün önce ölmüş olduğu tespit edildi. Reklamcı Süer'in, bilgisayar karşısında çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Uluslararası reklamcılık yarışması Epica Awards ödüllü Tuğrul Süer'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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