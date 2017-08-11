İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

Ünlü Reklamcı Tuğrul Süer Evinde Ölü Bulundu!

ÜNLÜ REKLAMCI TUĞRUL SÜER EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Ünlü reklamcı Tuğrul Süer, Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Süer'in 4 gün önce kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 01:10
Puan Ver : Ünlü Reklamcı Tuğrul Süer Evinde Ölü Bulundu!(5/10)1

Ünlü reklamcı Tuğrul Süer (61), Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Süer'in, ilk belirlemelere göre, kalp krizinden ölmüş olabileceği belirtildi.

KOMŞULARI AİLE BİREYLERİNE HABER VERDİ

Levazım Mahallesi Adakent Sitesi'nde oturan reklamcı Tuğrul Süer'in komşuları, evinden kötü kokular gelmesi üzerine ailesine haber verdi. Telefonla aramalarına rağmen Süer'e ulaşamayan aile bireyleri, daha sonra evine gitti.

4 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Tüm uğraşlara rağmen evin kapısını açamayan ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiğinde, ünlü reklamcının cansız bedenini buldu. Doktor tarafından yapılan incelemede, Tuğrul Süer'in, yaklaşık 4 gün önce ölmüş olduğu tespit edildi. Reklamcı Süer'in, bilgisayar karşısında çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Uluslararası reklamcılık yarışması Epica Awards ödüllü Tuğrul Süer'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Reklamcı  Tuğrul  Süer  Evinde  Ölü  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER