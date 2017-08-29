Türkiye'nin yeterince demokratik olarak yönetilmediği varsayımı üzerinden siyasi ve ekonomik baskı kurmaya çalışan Almanya'nın gerçek niyetini ortaya döküldü. Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Dr. Gürkan Kumbaroğlu Habertürk'ten Fatih Altaylı'yla konuşmasında, Almanya'nın Avrupa'nın enerji merkezi olma hayali kurduğunu öne sürdü. Türkiye'nin bu noktada Almanya'yı rahatsız eden tavrı ise, ilişkilerin bozulmasına neden oluyor. Yani Türkiye'den geçen enerji boru hatları, Almanya'nın enerji projelerini boşa çıkarıyor. Almanya'nın Türkiye'ye karşı 'şiddetli' bir tavır takınmasının altında da bu neden yatıyor.

İşte Altaylı'nın köşesinde yer alan ve Prof. Kumbaroğlu'nun o analizi:

"Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Kasım 2016'da yayınlanan bir araştırma sonucuna göre, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyacak olan ikinci Kuzey Akım Projesi, Almanya'yı Avrupa'nın doğalgaz merkezi haline getirecek. Araştırma sonuçlarının yayınlanmasından hemen sonra Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı'nın görev yeri değiştirilerek Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu."

GÜNEY AKIM PROJESİ VE TANAP OYUNU BOZUYOR

Prof. Kumbaroğlu'na göre dananın kuyruğu işte burada kopuyor. Çünkü Türkiye, Güney Akım Projesi, TANAP ve İsrail doğalgazının Avrupa'ya taşınmasındaki rolü nedeniyle Almanların Kuzey Akım Projesi'ni "taca" çıkarıyor.

ALMANYA İLE ÇIKAR ÇATIŞMASI

Kumbaroğlu şöyle diyor: "İkinci Kuzey Akım Projesi'nin, Türk Akımı Projesi'ne ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek başka doğalgaz projelerine doğrudan rakip olduğunu söyleyebiliriz. TANAP'ın inşaatının hızla devam etmesi, Türk Akımı'nın da aynı şekilde, İran ve İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının gündemde olması, ikinci Kuzey Akım Projesi'ni zora sokan gelişmeler. Bütün bunlar Türkiye ile Almanya arasında enerjide bir çıkar çatışmasını doğuruyor. Bu çıkar çatışmasında Türkiye coğrafi konumu dolayısıyla Almanya'dan çok daha üstün konumda; çünkü Avrupa için kaynak çeşitliliği imkânı sağlıyor. Kaynak çeşitliliği hem rekabetçi bir piyasa oluşumunda hem de arz güvenliğinde AB lehine önemli bir farklılık yaratıyor. Bu durum iplerin daha da gerilmesine sebep oluyor."

ALMANYA'NIN SİNİRLERİ BOZULUYOR

Gürkan Kumbaroğlu'na göre hem ABD hem de AB ülkeleri, Rusya'nın enerji hâkimiyetini pekiştirecek ve tekelleştirecek bu projeye karşılar. Bu da Almanya'nın sinirlerini iyice bozuyor.

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Kaynak: haberinburada