

Kavgalı olan ünlü popçular Hande Yener ve Demet Akalın Bursa'da da sosyal medya üzerinden atışmaya devam etti.



Ezeli iki rakip Bursa'nın meşhur İskender Kebabı üzerinden sosyal medyada kapıştılar. Üniversite festivalleri kapsamında Uludağ'a konser vermeye gelen Demet Akalın kebap yemek için Bursa'da mola verdi. Akalın, instagram hesabında "Bursa'da yemeden Uludağ'a çıkmaz olmazdı. Uludağ döner" notuyla paylaştığı kebap fotoğrafıyla kavgalı olduğu Hande Yener'e gönderme yaptı.



Bodrumda sahibi olduğu Sebastian Beach'te Bursalı Kayhan İskenderoğlu ile ortak Kebapçı İskender butik restoranı bulunan Hande Yener de sosyal medya üzerinden hemen gönderme yaptı. Instagram hesabından "8 Şubat Uludağ White Fest konserime giderken Bursa'da durup İskenderimi orjinal yerinde yiyeceğim rüyalarıma girdi bu görüntü" notunu paylaşan Yener, Kebapçı İskender fotoğrafıyla Demet Akalın'a hemen gönderme yaptı.