ÜNLÜ POP YILDIZI 81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Dünyaca Amerikalı pop sanatçısı Glen Campbell, 81 yaşında hayatını kaybetti. Campbell, uzun zamandır alzheimer hastalığıyla mücadelesi veriyordu.
"Rhinestone Cowboy" şarkısıyla tanınan country müzik efsanesi Glen Campbell, 81 yaşında hayatını kaybetti.
45 MİLYON ALBÜM SATTI
Campbell, uzun yıllar Alzheimer hastalığıyla mücadele etti. Çocukluğu Arkansas'ta yoksulluk içinde geçen Campbell, kariyeri süresince 45 milyon albüm sattı.
Kaynak: haberinburada
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