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Ünlü pop yıldızı 81 yaşında hayatını kaybetti

ÜNLÜ POP YILDIZI 81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Dünyaca Amerikalı pop sanatçısı Glen Campbell, 81 yaşında hayatını kaybetti. Campbell, uzun zamandır alzheimer hastalığıyla mücadelesi veriyordu.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Ünlü Pop Yıldızı 81 Yaşında Hayatını Kaybetti(9/10)5

"Rhinestone Cowboy" şarkısıyla tanınan country müzik efsanesi Glen Campbell, 81 yaşında hayatını kaybetti.

45 MİLYON ALBÜM SATTI

Campbell, uzun yıllar Alzheimer hastalığıyla mücadele etti. Çocukluğu Arkansas'ta yoksulluk içinde geçen Campbell, kariyeri süresince 45 milyon albüm sattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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