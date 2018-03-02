ÜNLÜ PİZZA DEVİ 94 ŞUBESİNİ BİRDEN KAPACAK!
İngiltere'nin önde gelen restoran zincirlerinden Prezzo ülke genelinde 94 şubesini kapatacağını duyurdu.
İngiltere'nin önde gelen restoran zincirlerinden Prezzo ülke genelinde 94 şubesini kapatacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, merkezi ABD'de bulunan yatırım şirketi TPG Capital'ın portföyünde bulunan pizza restoran zinciri Prezzo'nun İngiltere genelinde toplam 94 şubesinin kapatılmasının planladığı bildirildi.
94 RESTORAN KAPANDI
Şirketin ülke genelinde 94 restoranı kapatmasının ardından toplam 208 restoranla faaliyetine devam etmesi öngörülüyor.
Prezzo, yakın zamanda mali sorunları nedeniyle şirket borçlarının yeniden yapılandırılması için kreditörleri ile anlaşma yoluna gitmişti.
300 MİLYON STERLİNE SATIN ALMIŞTI
Prezzo, 2014 yılında TPG Capital tarafından 300 milyon sterline satın alınmıştı.
Yakın zamanda İngiltere'nin önde gelen restoran zincirlerinden Byron ve Jamie's Italian da benzer şekilde kreditörleri ile borçlarını yeniden yapılandırma yoluna gitmişti.
Bu hafta başında oyuncak zinciri Toys R US İngiltere ve elektronik zinciri Maplin'in yönetimlerine maddi sorunları nedeniyle kayyum atanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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