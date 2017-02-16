

Filiz Taçbaş, zorla senet imzalatıldığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu davada mahkeme beraat kararı verince sinir krizi geçirdi.







Kendisine zorla senet imzalatıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu davada sanıkların beraat etmesine isyan eden ünlü oyuncu Filiz Taçbaş sinir krizi geçirdi. Adliye çıkışında ayakta durmakta zorkluk çeken Taçbaş, sanığın karar sonrası kendisine sırıtarak baktığını anlattı.







kaynak:sondakika