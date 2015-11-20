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ünlü oyuncuya hapis cezası!

ÜNLÜ OYUNCUYA HAPİS CEZASI!

İstanbul'da alkollü araç kullanırken yakalanan Caner Cindoruk'a verilen 1 ay 20 gün hapis cezası, bin lira para cezasına çevrildi.

Tarih : 20 Kasım 2015, 09:27
Puan Ver : Ünlü Oyuncuya Hapis Cezası!(6/10)3


 Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre oyuncu Caner Cindoruk, İstanbul Beşiktaş'ta 7 ay önce polis kontrolü sırasında 1.17 promil alkollü çıktığı ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu iddiasıyla 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görüldü. Cindoruk, duruşmada bir kutlamada alkol aldığını ve polise yakalandığını kabul etti. Yargıtay içtihatlarına atıfta bulunan oyuncunun avukatı, suç oluşmadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmadığı gerekçesiyle beraat; ceza çıkacaksa da paraya çevrilmesini istedi.



Mahkeme, Cindoruk'u önce alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırdı.



Sanığın mahkemedeki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme suçta indirime giderek Cindoruk'un cezasını, 1 ay 20 güne düşürdü. Bunu da bin lira para cezasına çevirdi.








Etiketler: Ünlü  Oyuncuya  Hapis  Cezası    haber

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