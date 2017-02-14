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ünlü oyuncunun ölümüne neden olan sürücüye tahliye

ÜNLÜ OYUNCUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE TAHLİYE

Erdal Tosun'un ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü tahliye edildi.

Tarih : 14 Şubat 2017, 16:56
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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun'un  kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücünün  tahliyesine karar verildi.



İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık  Nihat Şaki ile tarafların avukatları katıldı.



 Duruşmada söz alan Şaki, Tosun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına  başsağlığı dileyerek, "Olaydan dolayı çok üzgünüm, vicdan azabı duyuyorum.  Kazadan sonra tutuklanmam nedeniyle ben ve ailem mağdur olduk. Bu mağduriyetimiz  de devam ediyor. Şiddetli yağıştan dolayı bu kaza meydana geldi. Hava da  karanlıktı." dedi.



 



kaynak:milliyet








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