

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun'un kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücünün tahliyesine karar verildi.







İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Nihat Şaki ile tarafların avukatları katıldı.







Duruşmada söz alan Şaki, Tosun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Olaydan dolayı çok üzgünüm, vicdan azabı duyuyorum. Kazadan sonra tutuklanmam nedeniyle ben ve ailem mağdur olduk. Bu mağduriyetimiz de devam ediyor. Şiddetli yağıştan dolayı bu kaza meydana geldi. Hava da karanlıktı." dedi.







kaynak:milliyet