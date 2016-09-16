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ünlü oyuncunun ailesinden ilk açıklama

ÜNLÜ OYUNCUNUN AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Türk sinemasının usta ismi Tarık Akan, gece saat 01:00'de yaşamını yitirdi. 66 yaşındaki ünlü oyuncu, bir yılı aşkın süredir kanser tedavisi görüyordu. Tarık Akan'ın ailesinden ilk açıklamayı ağabeyi Turgut Üregül yaptı.

Tarih : 16 Eylül 2016, 12:15
Puan Ver : Ünlü Oyuncunun Ailesinden İlk Açıklama(9/10)9


"CİĞERİ ALINMIŞTI"



Ünlü sanatçınınhayatını kaybettiği hastaneye gelerek, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tarık Akan'ın ağabeyi Turgut Üregül, "Dostlar sağolsun. Dün buradaydım, rahatsızdı. Ciğerinin alındığını biliyoruz. Kanserden kurtuluş yok biliyorsunuz. Son tedaviler de netice vermedi herhalde. Gece saat 01:00'de öldüğünü duydum” ifadelerini kullandı.








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