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ünlü oyuncular faciadan kıl payı kurtuldu

ÜNLÜ OYUNCULAR FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

Hacca giden ünlü oyuncular Murat Yıldırım ve Tolgahan Sayışman'ın, 753 kişinin ölümüyle sonuçlanan izdihamdan kılpayı kurtulduğu belirtildi.

Tarih : 26 Eylül 2015, 11:10
Puan Ver : Ünlü Oyuncular Faciadan Kıl Payı Kurtuldu(5/10)3


Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin 5 kilometre dışında bulunan Mina'da yaşanan izdihamda 753 kişi hayatını kaybetti. Faciada 4 Türk de yaşamını yitirdi.



Bu arada, faciada oyuncular Murat Yıldırım ve Tolgahan Sayışman'ın da ölümden döndüğü öğrenildi.



Habertürk gazetesinin haberine göre; Murat Yıldırım ile Tolgahan Sayışman, faciadan 5 dakikayla kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre, şeytan taşlama sonrasında Türk kafilesinden ayrılan iki oyuncu, bir sokağa girdi. Bu sırada izdiham meydana geldi.








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