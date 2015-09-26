ÜNLÜ OYUNCULAR FACİADAN KIL PAYI KURTULDU
Hacca giden ünlü oyuncular Murat Yıldırım ve Tolgahan Sayışman'ın, 753 kişinin ölümüyle sonuçlanan izdihamdan kılpayı kurtulduğu belirtildi.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin 5 kilometre dışında bulunan Mina'da yaşanan izdihamda 753 kişi hayatını kaybetti. Faciada 4 Türk de yaşamını yitirdi.
Bu arada, faciada oyuncular Murat Yıldırım ve Tolgahan Sayışman'ın da ölümden döndüğü öğrenildi.
Habertürk gazetesinin haberine göre; Murat Yıldırım ile Tolgahan Sayışman, faciadan 5 dakikayla kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, şeytan taşlama sonrasında Türk kafilesinden ayrılan iki oyuncu, bir sokağa girdi. Bu sırada izdiham meydana geldi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar