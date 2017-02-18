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ünlü oyuncu yere düşen kız arkadaşını bıraktı gitti

ÜNLÜ OYUNCU YERE DÜŞEN KIZ ARKADAŞINI BIRAKTI GİTTİ

Oyuncu Sercan Badur, önceki gece Karaköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendi.

Tarih : 18 Şubat 2017, 11:13
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Yere Düşen Kız Arkadaşını Bıraktı Gitti(10/10)9



Alkolün etkisiyle kız arkadaşı mekanın önünde yere düşünce patlayan flaşlara sinirlenen Sercan Badur, "Çekmesene kardeşim neyin derdindesin?" diyerek, kız arkadaşını bırakıp mekan içine kaçtı.



 



kaynak:habertürk







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