ÜNLÜ OYUNCU YERE DÜŞEN KIZ ARKADAŞINI BIRAKTI GİTTİ
Oyuncu Sercan Badur, önceki gece Karaköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendi.
Alkolün etkisiyle kız arkadaşı mekanın önünde yere düşünce patlayan flaşlara sinirlenen Sercan Badur, "Çekmesene kardeşim neyin derdindesin?" diyerek, kız arkadaşını bırakıp mekan içine kaçtı.
kaynak:habertürk
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