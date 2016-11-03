ÜNLÜ OYUNCU VEFAT ETTİ !
Ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan'ın torunu Tarık Ündüz, Özcan'ın Silivri'deki evinde vefat ettiğini söyledi. Tarık Ündüz, "Bugün ne yazık ki akşam saatlerinde vefat haberini almış bulunuyoruz. Çok acı tabii. Dedemi daha önce kaybetmiştik. Orada buluştular herhalde. Nurlar içinde uyusun. Tabii çok üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı.
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