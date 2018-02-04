ÜNLÜ OYUNCU, UĞRUNA YUVASINI YIKTIĞI İSİMLE EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI
Birce Akalay ile evliyken Derya Şensoy ile yaşadığı konuşulan Sarp Levendoğlu boşandıktan sonra aşkı saklayamadı. İkili aileleri tanıştırarak evlilik için ilk adımı attı.
Sarp Levendoğlu, 2014'te evlendiği oyuncu Birce Akalay'dan Ocak 2016'da boşanmıştı. İddiaya göre; evliliğinin bitmesinin nedeni oyuncu Derya Şensoy'du. Sarp ile Derya'nın iki yıldır devam eden fırtınalı ilişkisi evliliğe doğru gidiyor.
DERYA AİLEYE GİRDİ
Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy'u Datça'da yaşayan annesi Emine Altıoklar ile tanıştırmış. Emine Hanım da önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Derya Şensoy'un annesi Derya Baykal ile tanışacakmış.
Derya Şensoy ve Sarp Levendoğlu:
Sarp Levendoğlu ve eski eşi Birce Akalay:
Kaynak: haberinburada
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