ÜNLÜ OYUNCU SONGÜL ÖDEN, ZAZACA SİNGLE HAZIRLADI
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan Songül Öden, Zazaca single hazırlayarak büyük bir sürprize imza attı.
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'nın yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan oyuncu Songül Öden, Zazaca single hazırladı.
OYUNCU OLARAK TANIDIK AMA...
Ali Eyüboğlu Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Yıllarca oyuncu olarak tanıdığımız Songül Öden pek yakında başka bir yönüyle çıkacak karşımıza.
KONSERVATUVARDA EĞİTİMİNİ ALDI
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'nın yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan Öden, bir single hazırladı.
"OKUL MARŞI GİBİ GELDİ"
Songül Öden'in, henüz görücüye çıkmayan ilk single'ındaki şarkı Zazaca. Öden'in duduk eşliğinde söylediği Zazaca şarkıyı dinledim, slow parça bana biraz koro şarkısı, okul marşı gibi geldi."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye'yi Sarsan Vahşette Yeni Gelişme! Ağız Birliği Yapmaları Önlendi
- Avusturya'dan Skandal Karar! Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin Ülkeye Girişini Yasakladılar
- Abd Dışişleri Bakanı: 15 Temmuz'da Türk Halkı Demokrasiyi Korudu
- Son Dakika! Abd Savaş Uçakları Pyd'yi Vurdu: 40 Terörist Öldü
- Alacak Verecek Davası Kanlı Bitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
- California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Abd'den Pyd Terör Örgütüne 184 Tır'lık Askeri Sevkiyat
- Japonya'da Felaket! Şiddetli Yağış Sele Neden Oldu: 18 Kişi Öldü 20 Kişi Hala Kayıp
- Almanya Çekiliyor İddiası Sonrası İncirlik'te Hareketli Dakikalar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar