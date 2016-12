Şu sıralarda gişe rekorları kıran Star Wars'un 7. filminde de görev alan Olivia Jackson, dublör dünyasının en gözde isimlerinden. Pek çok otorite tarafından dünyanın en güzel dublörü olarak gösterilen Jackson, yaşam dolu, sportif ve neşeli bir sinema emektarı. Sayısız filmde ter akıtmış, canını tehlikeye atmış bir sanatçı. Ancak şu sıralarda sosyal medya onun açıklamasıyla tam anlamıyla şok geçiriyor.



Olivia Jackson, Eylül ayında 'Resident Evil: The Final Chapter' (Ölümcül Deney) adlı filmin kovalamaca sahnesinin çekimleri esnasında kullandığı motosikletle demir bir kamera aksamına çarpmış ve iki hafta komada kalmıştı. Sağlık durumuyla ilgili İngiliz The Sun gazetesine konuşan Jackson, kaza ertesinde bir kolunun felç olduğunu ve önümüzdeki günlerde kesileceğini, ayrıca yüzünde de asla iyileşmeyecek yara izlerinin bulunduğunu söyledi. Jackson, "Elbette eski yüzüme sahip olmayı çok isterdim ama yaşadığım için şükrediyorum" dedi.Star Wars serisinin son filmindeki zorlu sahnelerde Brit Daisy Ridley'in yerine kamera karşısına geçen Jackson, 'Guardians of the Galaxy' filminde Karen Gilligan, 'Mortdecai' filminde Gwyneth Paltrow ve 'Mad Max: Fury Road' filminde Rosie Huntington-Whiteley ve Charlize Theron için dublörlük yapmıştı. Star Wars serisini gerçek kronolojisiyle izlemek isteyenler için altın rehberOlivia Jackson, Ölümcül Deney filminin Güney Afrika'daki çekimleri sırasında kaza geçirdi.Sinema dünyasında seveni çok olan başarılı dublöre geçmiş olsun mesajları yağarken, dublörlüğün ne kadar tehlikeli ve saygı duyulması gereken bir meslek olduğu tekrar hatırlandı.