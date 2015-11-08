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ünlü oyuncu, nouma paylaşımı için sevgilisini darp etti

ÜNLÜ OYUNCU, NOUMA PAYLAŞIMI İÇİN SEVGİLİSİNİ DARP ETTİ

Gazeteci E.S. Pascal Nouma ile yaptığı röportajın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması yüzünden sevgilisi ünlü oyuncu M.S.H. tarafından defalarca darp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 08 Kasım 2015, 09:19
Puan Ver : Ünlü Oyuncu, Nouma Paylaşımı İçin Sevgilisini Darp Etti(6/10)5


Olaya ilişkin savcıya ifade veren E.S., ünlü oyuncudan korunmak için uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda gelerek 6 aylık ilişkileri içerisinde 5 kez şiddete uğradığını belirten E.S., ilişkilerini noktaladığı  oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde darp edildiği süre içinde savcılığa başvurmayıp darp raporu da almadığını belirten E.S., "Mesleki kaygılar nedeniyle şikayetçi olmadım. Darp olayına ilişkin vücudumun çeşitli yerlerinin fotoğraflarını çektim, dosyaya sunacağım" dedi. 








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